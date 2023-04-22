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22.04.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо манний мус по-монастирськи

Страва, яка внесе різноманітність у традиційне меню.

Як приготувати манний мус по-монастирськи
 
Як пише РЕДПОСТ, мус виходить ніжним та повітряним. чудовий десерт.
 

Манний мус по-монастирськи

 

Продукти:

  • 1/2 склянки манної крупи,
  • 1 склянка замороженої журавлини,
  • 3-4 ст. ложки цукру,
  • ягоди для прикраси.

Покроковий рецепт приготування

  1. Журавлину залити двома склянками води.
  2. Додати цукор і довести до кипіння.
  3. Варити три хвилини.
  4. Процідити.
  5. Продавити журавлину через сито.
  6. Повернути на вогонь і всипати тонким струмком манку.
  7. Варити, постійно помішуючи і не даючи утворитися грудок, приблизно 10 хвилин.
  8. Дати повністю охолонути та збити міксером на високій швидкості до утворення пишного мусу.

 Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати курку по-індійськи Тикка масала.

 

Тэги:  рецепт, мус, десерт, журавлина
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