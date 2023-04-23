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23.04.2023  09:07   Рита Парфенова

Під час ракетного обстрілу Харкова на АЗС горів резервуар із залишками газу (фото)

Причина виникнення загоряння на АЗС у Харкові встановлюється.

На АЗС у Харкові горів резервуар із залишками газу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежа на території АЗС в Харкові на вулиці Баварській сталася увечері 23 квітня. Виклик рятівникам надійшов о 22:19. Горів резервуар із залишками газу на площі 50 квадратних метрів. На місце події було негайно відправлено 13 пожежно-рятувальних підрозділів, які вдалося оперативно діяти та не допустити ще більшого поширення вогню.

На АЗС у Харкові горів резервуар із залишками газу

Рятувальники зіткнулися зі значною складністю пожежі, оскільки горів резервуар із залишками газу, що є небезпечним для близького оточення. Завдяки професіоналізму та ефективності пожежних, вдалося врятувати два автомобілі та локалізувати вогонь до 22:45. Після цього почалася повна боротьба з пожежею, яка була повністю прибрана о 23:53.

На щастя, на пожежі не було постраждалих. Однак, щодо причин виникнення загоряння, вони поки що залишаються невідомими, і з'ясовуються правоохоронними органами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харькову та Харківському району.

 

На АЗС у Харкові горів резервуар із залишками газу

На АЗС у Харкові горів резервуар із залишками газу


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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