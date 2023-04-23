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23.04.2023  09:52   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 квітня.

Приблизно о 22:00 місто Харків та Харківський район зазнали ракетних ударів, які спричинили пожежу у приватній будівлі в селі Котляри Безлюдівської громади. На момент прибуття рятувальників, пожежа вже охопила дах та автомобіль на площі 20 квадратних метрів. Крім того, вибух пошкодив гараж та призвів до пошкоджень у 12 сусідніх будинках та 4 автомобілях. Боротьбу з вогнем вели 4 оперативні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з загальною чисельністю 20 рятувальників. Вогонь було повністю ліквідовано о 23:33. На щастя, ніхто не постраждав та не загинув.

Загалом протягом доби з 22 по 23 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

  • 3 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий ракетний удар;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 6 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що о 22:19 у Харкові на вул. Баварській виникла пожежа на території АЗС. Там горів резервуар із залишками газу на площі 50 кв.м.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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