Наслідки ракетного удару по Харківщині зафіксували слідчі

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, минулої доби окупанти здійснили чисельні атаки по місту та населеним пунктам, що призвело до руйнування приватних будинків та інфраструктури.

Один з обстрілів був здійснений по Харкову близько 22:10 ракетами С-300, що призвело до пошкодження теплиць та робочих цехів.

Внаслідок ворожого обстрілу в селі Котляри Харківського району, було зруйновано два будинки та значно пошкоджено десять будинків, чотири автомобілі та гараж. Крім того, були зафіксовані атаки на населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів, включаючи Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївку, Новомлинськ, Западне та інші.

На місці подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни, слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харькову та Харківському району