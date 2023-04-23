Військові рф обстріляли населені пункти Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів:
На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харькову та Харківському району.
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Непередбачуваний день – ситуація може неодноразово змінюватися найрішучішим чином. Найкращим рішенням буде присвятити день творчості. А ще краще за кохання.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
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