23.04.2023 18:44 Рита Парфенова

Військові рф обстріляли населені пункти Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби 23 квітня під обстрілом військових рф перебували щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів:

Гоптівка,

Зелене,

Нескучне,

Бударки,

Мілове,

Красне Перше,

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти

Дворічна,

Гряниківка,

Масютівка,

Лиман Перший,

Кислівка,

Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харькову та Харківському району.



