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23.04.2023  18:44   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли населені пункти Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби 23 квітня під обстрілом військових рф перебували щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів:

  • Гоптівка,
  • Зелене,
  • Нескучне,  
  • Бударки,
  • Мілове,
  • Красне Перше,

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти

  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Масютівка,
  • Лиман Перший,
  • Кислівка,
  • Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч з 22 на 23 квітня війскові рф завдали ракетних ударів по Харькову та Харківському району.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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