Розмінування на Харківщині: піротехніки повідомляють про результати робіт

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 22 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 19,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 191 сапера та 77 одиниць техніки.