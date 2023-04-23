Розмінування на Харківщині: піротехніки повідомляють про результати робіт

Протягом доби 20 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 132 вибухових предмета.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 22 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 19,8 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 191 сапера та 77 одиниць техніки.
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