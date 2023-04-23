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23.04.2023  17:38   Рита Парфенова

Розмінування на Харківщині: піротехніки повідомляють про результати робіт

Протягом доби 20 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 132 вибухових предмета.

обережно міни

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 22 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 14 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 19,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 132 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 38 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 191 сапера та 77 одиниць техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2228,4 га території, 260 км автомобільних доріг, 1259,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 57 тис. 790 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під обстрілом були цивільні обʼєкти у Слобідському і Основʼянському районах.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків
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