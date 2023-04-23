23.04.2023 16:18 Рита Парфенова

Пожежу на АЗС у Харкові розслідують як диверсію

Поліція відкрила розслідування щодо вибуху, який стався на автозаправній станції у Новобаварському районі Харкова.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про пожежу на АЗС в Новобаварському районі міста Харкова правоохоронці отримали о 22:20 22 квітня.

Інцидент не призвів до травмування жодної людини.

Після отримання повідомлення на місце прибула слідчо-оперативна група. На підставі зібраних даних було відкрито кримінальне провадження за статтею 113 (диверсія) Кримінального кодексу України. Якщо винний буде знайдений, йому загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна.

Поліція продовжує розслідування та намагається встановити особу, причетну до цього злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежа на території АЗС в Харкові на вулиці Баварській сталася увечері 22 квітня.



