    
Главная Цього дня День в історії 24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
24.04.2023  07:30   Рита Парфенова

24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.

Міжнародний день солідарності молоді

Вперше свято було відзначено у 1957 році, а дату для проведення Дня було приурочено до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки у 1955 році.

* * *

24 квітня у календарі екологічних дат відзначено як Всесвітній день захисту лабораторних тварин, який було засновано Міжнародною Асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІЧ) у 1979 році та підтримано ООН. Спочатку він «відзначався» зоозахисними організаціями у низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вивісекції (експериментів та дослідів над лабораторними тваринами).
 

Також цього дня

1184 року до н. е., згідно з переказами, цього дня давні греки змогли проникнути в Трою за допомогою троянського коня.

1066 – виявлено комету Галлея.

1793 – у Російській імперії прийнято указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.

1800 - президент Джон Адамс заснував Бібліотеку Конгресу, виділивши 5 тисяч доларів на закупівлю книг.

1833 – у США запатентовано газовану воду. Цим «винаходом» світ завдячує британському хіміку, богослову та філософу Джозефу Прістлі, який відкрив одну з властивостей діоксиду вуглецю, за допомогою якого і стало можливим створити «воду з бульбашками».

1916 – у Дубліні відбулося повстання ірландців проти англійців, назване «Червоною паскою».

1942 – народилася Барбра Стрейзанд, американська співачка та актриса.

1949 – у Києві відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка.

1952 – народився Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив у 1978 році свою першу колекцію, яка йшла врозріз із напрямком моди і була навіяна лондонським «вуличним» стилем.

1962 – у США відбулася перша у світі передача телевізійного сигналу між містами через супутник.

1970 - КНР запускає свій перший штучний супутник Землі.

1981 – представлений перший персональний комп'ютер IBM.

1984 – у Сан-Франциско компанія «Apple» анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів та розміром із валізу. Однак пишне гасло «Apple II – назавжди», під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності – через 5 років Apple II було знято з виробництва.

1990 – на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла.

Іменини відзначають:

Антип, Іван, Мартин, Яків.


Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 День в історії 23 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 22.04 День в історії 22 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 21.04 День в історії 21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 