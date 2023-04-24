24.04.2023 07:30 Рита Парфенова

24 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.

Вперше свято було відзначено у 1957 році, а дату для проведення Дня було приурочено до заключного засідання Бандунгської конференції країн Азії та Африки у 1955 році.

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24 квітня у календарі екологічних дат відзначено як Всесвітній день захисту лабораторних тварин, який було засновано Міжнародною Асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах (ІнтерНІЧ) у 1979 році та підтримано ООН. Спочатку він «відзначався» зоозахисними організаціями у низці країн, а сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти вивісекції (експериментів та дослідів над лабораторними тваринами).



Також цього дня

1184 року до н. е., згідно з переказами, цього дня давні греки змогли проникнути в Трою за допомогою троянського коня.



1066 – виявлено комету Галлея.



1793 – у Російській імперії прийнято указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.



1800 - президент Джон Адамс заснував Бібліотеку Конгресу, виділивши 5 тисяч доларів на закупівлю книг.



1833 – у США запатентовано газовану воду. Цим «винаходом» світ завдячує британському хіміку, богослову та філософу Джозефу Прістлі, який відкрив одну з властивостей діоксиду вуглецю, за допомогою якого і стало можливим створити «воду з бульбашками».



1916 – у Дубліні відбулося повстання ірландців проти англійців, назване «Червоною паскою».



1942 – народилася Барбра Стрейзанд, американська співачка та актриса.



1949 – у Києві відкрито літературно-мистецький музей Тараса Шевченка.



1952 – народився Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив у 1978 році свою першу колекцію, яка йшла врозріз із напрямком моди і була навіяна лондонським «вуличним» стилем.



1962 – у США відбулася перша у світі передача телевізійного сигналу між містами через супутник.



1970 - КНР запускає свій перший штучний супутник Землі.



1981 – представлений перший персональний комп'ютер IBM.



1984 – у Сан-Франциско компанія «Apple» анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів та розміром із валізу. Однак пишне гасло «Apple II – назавжди», під яким проводилася рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності – через 5 років Apple II було знято з виробництва.



1990 – на орбіту Землі був доставлений телескоп Габбла.

Іменини відзначають:

Антип, Іван, Мартин, Яків.



