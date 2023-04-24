    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Прифронтові населені пункти Харківщини залишаються під ворожим обстрілом
24.04.2023  08:39   Рита Парфенова

Прифронтові населені пункти Харківщини залишаються під ворожим обстрілом

Протягом минулої доби від ворожим вогнем були населені пункти трьох районів Харківщини.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, були зафіксовані обстріли районів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Серед населених пунктів, на які було спрямовано вогонь ворога, були:

  • Гоптівка,
  • Зелене,
  • Нескучне,
  • Бударки,
  • Мілове,
  • Красне Перше,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Гряниківка,
  • Лиман Перший,
  • Кислівка
  • та інші.

Інформація про масштабні руйнування, жертв чи постраждалих серед цивільного населення не надходила.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 6 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 24 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 23.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 23 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 22.04 Надзвичайні події Через обстріл Харкова сталася пожежа - Ігор Терехов
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 