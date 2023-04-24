24.04.2023 08:39 Рита Парфенова

Прифронтові населені пункти Харківщини залишаються під ворожим обстрілом

Протягом минулої доби від ворожим вогнем були населені пункти трьох районів Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, були зафіксовані обстріли районів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Серед населених пунктів, на які було спрямовано вогонь ворога, були:

Гоптівка,

Зелене,

Нескучне,

Бударки,

Мілове,

Красне Перше,

Вовчанськ,

Дворічна,

Гряниківка,

Лиман Перший,

Кислівка

та інші.

Інформація про масштабні руйнування, жертв чи постраждалих серед цивільного населення не надходила.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 6 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.



