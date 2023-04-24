Прифронтові населені пункти Харківщини залишаються під ворожим обстрілом

Протягом минулої доби від ворожим вогнем були населені пункти трьох районів Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, були зафіксовані обстріли районів прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Серед населених пунктів, на які було спрямовано вогонь ворога, були:
Інформація про масштабні руйнування, жертв чи постраждалих серед цивільного населення не надходила.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 6 оперативних виїздів на ліквідацію пожеж.
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