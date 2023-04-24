24.04.2023 12:13 Рита Парфенова

Під Харковом чоловіка повернули до життя

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", 23 квітня 49-річного чоловіка з Барвінківського району повернули до життя після того, як його клінічно оголосили мертвим.

Успішну реанімацію провела бригада 2409, яка була надіслана для надання екстреної допомоги. Фельдшер Андрій Зеленохата, молодша медична сестра Ольга Нестеренко та водій Олександр Орлов успішно виконали свої обов'язки та зробили все можливе, щоб врятувати чоловіка.



Завдяки їх злагодженим та професійним діям чоловік повернувся до життя.



