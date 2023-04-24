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24.04.2023  12:13   Рита Парфенова

Під Харковом чоловіка повернули до життя

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

бригада 2409 у складі: фельдшера з МНС Зеленохата Андрія, молодшої медичної сестри Нестеренко Ольги та водія Орлова Олександра.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", 23 квітня 49-річного чоловіка з Барвінківського району повернули до життя після того, як його клінічно оголосили мертвим.
 
Успішну реанімацію провела бригада 2409, яка була надіслана для надання екстреної допомоги. Фельдшер Андрій Зеленохата, молодша медична сестра Ольга Нестеренко та водій Олександр Орлов успішно виконали свої обов'язки та зробили все можливе, щоб врятувати чоловіка.

Завдяки їх злагодженим та професійним діям чоловік повернувся до життя.

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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