22.04.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області закликають вакцинуватися від COVID-19: адреси пунктів щеплень

За весь період спостережень у регіоні зафіксовано понад 320 тисяч випадків захворюваності на COVID-19.



ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Наразі рівень захворюваності не перевищує епідемічного порогу, зазначила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

«Нині ситуація контрольована, але все одно необхідно дотримуватися протиепідемічних норм – носити маску в багатолюдних місцях, дотримуватися дистанції та вакцинуватися. Якщо не було бустерного щеплення, то потрібно його зробити. Для бустерної дози можна використовувати будь-яку вакцину», - пояснила Жанна Овчарова.

У регіоні працюють 122 пункти щеплень проти COVID-19, у тому числі на деокупованих територіях. Вони забезпечені вакцинами CoronaVac, Comirnaty та Johnson & Johnson.

Загалом у лікарнях Харкова та області відведено понад 1700 ліжко-місць для пацієнтів, хворих на COVID-19. З них зайняті – 16%. Киснем забезпечені 1432 ліжка.

«Якщо ви помітили перші ознаки ГРВІ або якісь симптоми COVID, необхідно зробити тест у будь-якому лікувальному закладі. А сімейний лікар надасть протокол лікування», - додала Жанна Овчарова.

Знайти інформацію про роботу пунктів вакцинації можна за посиланням.



