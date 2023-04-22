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22.04.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області правоохоронці виявили водія з підробленими правами

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2978 транспортних засобів.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області на блокпосту зупинили автомобіль  «Volkswagen Passat». Під час перевірки водій надав правоохоронцям водійське посвідчення з ознаками підробки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України.
 
Також протягом доби правоохоронці виявили 3 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові патрульних викликали до жінки, яка три дні не віходила на зв'язок.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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