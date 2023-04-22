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22.04.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Як минула доба на Харківщині, розповіли у ХОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Як повідомили в ХОВА, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
 
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.
 
Без масштабних руйнувань та постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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