Як минула доба на Харківщині, розповіли у ХОВА

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Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки попереджають: у цей день будь-який похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами, які здатні пробити в гаманці значний пролом.

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ буде йти вночі та вранці. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері можуть розпочатися знову з більшою інтенсивністю.