22.04.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили чоловіка з автоматом Калашникова та 300 набоями.



