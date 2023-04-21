Правоохоронці викрили чоловіка з автоматом Калашникова та 300 набоями

Харковські правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, 44-річний чоловік був затриманий підозрюваним у незаконному придбанні та зберіганні автомата Калашникова та понад 300 набоїв. Інцидент стався 20 квітня цього року, коли правоохоронці викрили підозрюваного. Під час обшуку в його автомобілі знайдено зазначену зброю та боєприпаси, які були вилучені та направлені на проведення експертних досліджень.
В даний момент встановлюються всі обставини справи та визначається коло осіб, які можуть мати стосунок до цього інциденту.
Підозрюваному було оголошено про підозру у порушенні ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без дозволу, передбаченого законодавством.
Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє громадян намагались ввезти на територію регіону протипіхотні міни та патрони різного калібру.
Комментариев: 0
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
влажность:
давление:
ветер: