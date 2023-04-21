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21.04.2023  13:18   Рита Парфенова

Правоохоронці викрили чоловіка з автоматом Калашникова та 300 набоями

Харковські правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси

Правоохоронці викрили чоловіка з автоматом Калашникова та 300 набоями

   
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, 44-річний чоловік був затриманий підозрюваним у незаконному придбанні та зберіганні автомата Калашникова та понад 300 набоїв. Інцидент стався 20 квітня цього року, коли правоохоронці викрили підозрюваного. Під час обшуку в його автомобілі знайдено зазначену зброю та боєприпаси, які були вилучені та направлені на проведення експертних досліджень.

В даний момент встановлюються всі обставини справи та визначається коло осіб, які можуть мати стосунок до цього інциденту.

Підозрюваному було оголошено про підозру у порушенні ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без дозволу, передбаченого законодавством.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє громадян намагались ввезти на територію регіону протипіхотні міни та патрони різного калібру.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  зброя, прокуратура, харків
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