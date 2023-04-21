21.04.2023 13:18 Рита Парфенова

Правоохоронці викрили чоловіка з автоматом Калашникова та 300 набоями

Харковські правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав зброю та боєприпаси







Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, 44-річний чоловік був затриманий підозрюваним у незаконному придбанні та зберіганні автомата Калашникова та понад 300 набоїв. Інцидент стався 20 квітня цього року, коли правоохоронці викрили підозрюваного. Під час обшуку в його автомобілі знайдено зазначену зброю та боєприпаси, які були вилучені та направлені на проведення експертних досліджень.



В даний момент встановлюються всі обставини справи та визначається коло осіб, які можуть мати стосунок до цього інциденту.



Підозрюваному було оголошено про підозру у порушенні ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів без дозволу, передбаченого законодавством.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє громадян намагались ввезти на територію регіону протипіхотні міни та патрони різного калібру.



