22.04.2023 07:30

22 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.





Свято було започатковано на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2009 році.



Термін «Мати-Земля» загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає залежність між планетою, її екосистемами та людиною. Пропонуючи всім державам-членам ООН, міжнародним та неурядовим організаціям відзначати «Міжнародний день Матері-Землі», Генеральна Асамблея звертає увагу на те, що це свято вже щорічно відзначається у багатьох країнах.



У північній півкулі День Землі відзначається навесні, а в Південній півкулі восени. Основною метою цієї всесвітньої акції є привернення уваги суспільства та кожної людини планети до проблем Землі, до проблем її навколишнього середовища, і дає можливість дізнатися про ті важкі завдання, які стоять перед людством для збереження планети.

Прикмети дня

У давнину цього дня наші пращури ходили до криниць і джерел, щоб прочистити протоки. Після цього намагалися випити кілька ковтків чистої води, вірячи, що це зміцнить здоров’я.

Що не можна робити 22 квітня

Цього дня радять уникати будь-яких хірургічних втручань.



Не варто заздрити, оскільки негативна енергія може повернутися до вас із потрійною силою.

Також цього дня

22 квітня 1500 року у місті Порту-Сегуру кинув якір корабель Педру Алваріша Кабрала – через 8 років по тому, як Христофор Колумб вперше дістався берегів Америки. Відзначається як День відкриття Бразилії.



1724 – народився Іммануїл Кант, німецький філософ.



1864 - Конгрес США ухвалив закон, відповідно до якого на всіх американських банкнотах з'явився напис "In God We Trust".



1937 – народився Джек Ніколсон, американський актор, сценарист та режисер.



1943 – Альберт Хофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.



1952 – 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з випробування ядерної бомби в Неваді.



1969 – у Х'юстоні проведено першу пересадку ока людині.



1972 – перші люди, що перетнули на гребному човні Тихий океан, Сільвія Кук та Джон Файєрфакс, прибули до Австралії; вони були в морі 362 дні.



1974 – народився Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу «Найсильніша людина світу», неодноразовий чемпіон світу у силовому багатоборстві, народний депутат.



1982 – народився Кака (з наголосом на другий склад), бразильський футболіст зі світовим ім'ям.



2011 – у Бірмі знайшли найбільшу морську перлину.

У Харкові...

Головною святинею Покровського собору з 1844 року стає Озерянська ікона Божої Матері, яка на зимові місяці переноситься з Куряжу до Покровського монастиря. «1844 року преосвященний Іннкокентій виклопотав у Св. Синоду дозвіл переносити щорічно ікону на зимові місяці з Куряжа до Харкова. З огляду на це встановлено два хресні ходи: один 30 вересня, коли ікона переноситься з Куряжу до Харкова, а інший 22 квітня, коли відбувається перенесення ікони з Харкова до Куряжа…»

Іменини відзначають:

Антон, Вадим, Гаврило.



