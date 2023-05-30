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30.05.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

У різних районах Харкова продовжуються роботи з ремонту бомбосховищ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 30 травня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ .

укриття
 
«Ми приділили велику увагу ремонту укриттів після початку війни. Провели дезодорацію, спеціальну обробку, бо були різні ситуації... І ми не зупиняємося, продовжуємо ремонти», - зазначив мер.
 
Також він нагадав, що за потреби харків'яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів. Крім того, у місті встановлені інформаційні вказівники, що показують напрямок руху до найближчих сховищ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, жкг, бомбосховища
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