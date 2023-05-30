30.05.2023 21:05 Віталій Хінєвіч

У різних районах Харкова продовжуються роботи з ремонту бомбосховищ

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 30 травня, в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ .

«Ми приділили велику увагу ремонту укриттів після початку війни. Провели дезодорацію, спеціальну обробку, бо були різні ситуації... І ми не зупиняємося, продовжуємо ремонти», - зазначив мер.

Також він нагадав, що за потреби харків'яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів . Крім того, у місті встановлені інформаційні вказівники, що показують напрямок руху до найближчих сховищ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.



