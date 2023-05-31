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31.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +23°...+24°C (відчувається як +23°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер  північнний, 5 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 31 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,37.

Народні прикмети

Наші пращури слідкували за тим, яке дерево лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
Пара від землі йде — до дощу.
Зозуля кує довго і без зупинки — чекайте на теплі дні.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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