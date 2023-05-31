Прогноз погоди у Харкові на 31 травня

Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
У середу, 31 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,37.
Наші пращури слідкували за тим, яке дерево лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим.
Пара від землі йде — до дощу.
Зозуля кує довго і без зупинки — чекайте на теплі дні.
Сьогодні зірки радять витратити на домашні справи або проекти, що не передбачають глибоких емоцій, особливо негативних.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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