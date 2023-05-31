31.05.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» нагадали абонентам, як передавати показання лічильників

Споживачам нагадали про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Показання лічильників треба передати протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця). Таким чином показання за травень необхідно передати у період з 30 травня до 3 червня включно.

АТ “Харківобленерго” нагадує про зручні та прості інструменти передачі показань на вибір:

банер “Передача показів лічильника” на сайті АТ “Харківобленерго”, при натисканні якого потрібно ввести дванадцятизначний особовий рахунок та покази засобу обліку;

мобільний додаток “Харенерго”;

особистий кабінет на сайті АТ “Харківобленерго”;

Viber-бот. Щоб знайти чат-бот, потрібно відкрити додаток Viber, натиснути кнопку “Додати контакт” та відсканувати QR-код на сайті АТ “Харківобленерго”. Після вибору боту треба слідувати підказкам;

Telegram-бот. Відкрити додаток Telegram, у рядку “Пошук” набрати латинськими символами KharkivOblEnergobot або @Kooz2bot (без пробілів) та обрати потрібний канал. Після вибору боту відкриється діалог, який слід активувати, натиснувши кнопку “Start”;

кол-центр АТ “Харківобленерго”. Кол-центр працює щоденно та цілодобово. Номери телефонів для передачі показів засобу обліку: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Покази лічильника можна передати без з'єднання з оператором, через голосове меню самообслуговування.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області.



