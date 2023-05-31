31.05.2023 20:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав викладачів фармуніверситету

Урочисте засідання Вченої ради Національного фармацевтичного університету, присвячене Дню науки, відбулося сьогодні, 31 травня, у Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З вітальним словом до присутніх звернувся Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що майбутнє України - саме за розвитком науки, і привітав викладачів зі святом.

«Ми дуже цінуємо те, що єдиний в Україні спеціалізований заклад вищої фармацевтичної освіти знаходиться саме в Харкові. Дякую вам за роботу, виховання молоді та ваш внесок у розвиток науки! Так, зараз не найкращі часи, але ми вистояли і продовжуємо робити все задля перемоги. Нехай студенти швидше повернуться у стіни альма матер! Успіхів вам та впевненості в завтрашньому дні!» - зазначив міський голова.

Кращі співробітники університету були нагороджені Почесними грамотами Харківської міської ради, грамотами виконавчого комітету Харківської міськради та Подяками міського голови.



