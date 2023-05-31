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31.05.2023  20:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав викладачів фармуніверситету

Урочисте засідання Вченої ради Національного фармацевтичного університету, присвячене Дню науки, відбулося сьогодні, 31 травня, у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З вітальним словом до присутніх звернувся Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що майбутнє України - саме за розвитком науки, і привітав викладачів зі святом.
 
«Ми дуже цінуємо те, що єдиний в Україні спеціалізований заклад вищої фармацевтичної освіти знаходиться саме в Харкові. Дякую вам за роботу, виховання молоді та ваш внесок у розвиток науки! Так, зараз не найкращі часи, але ми вистояли і продовжуємо робити все задля перемоги. Нехай студенти швидше повернуться у стіни альма матер! Успіхів вам та впевненості в завтрашньому дні!» - зазначив міський голова.
 
Кращі співробітники університету були нагороджені Почесними грамотами Харківської міської ради, грамотами виконавчого комітету Харківської міськради та Подяками міського голови.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Міжнародний день захисту дітей сьогодні, 31 травня, відсвяткували в одній зі шкіл Індустріального району.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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