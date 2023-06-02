02.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+21°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+26°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 2 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотирнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,29.

Народні прикмети

Багато шишок на ялинках обіцяють гарний урожай огірків.

Якщо у перші два дні літа йде дощ, то червень буде посушливим.

Цього часу розпускається жасмін.

Може ще зацвітати горобина. Пізніше цвітіння цього чагарника вказувало нашими пращурами на пізню осінь.



