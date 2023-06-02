    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 червня
02.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.

Палац Праці Харкіів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+21°C (відчувається як +15°C). Вітер північно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 67%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +24°...+26°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+20°C (відчувається як +23°C). Вітер  північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 2 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотирнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,29.

Народні прикмети

Багато шишок на ялинках обіцяють гарний урожай огірків.
Якщо у перші два дні літа йде дощ, то червень буде посушливим.
Цього часу розпускається жасмін.
Може ще зацвітати горобина. Пізніше цвітіння цього чагарника вказувало нашими пращурами на пізню осінь.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 червня: 31.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 травня 30.05 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 травня
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 