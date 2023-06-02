Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.
У п'ятницю, 2 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотирнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М4,29.
Багато шишок на ялинках обіцяють гарний урожай огірків.
Якщо у перші два дні літа йде дощ, то червень буде посушливим.
Цього часу розпускається жасмін.
Може ще зацвітати горобина. Пізніше цвітіння цього чагарника вказувало нашими пращурами на пізню осінь.
Відносини між людьми сьогодні важко назвати спокійними: на порожньому місці можуть раз у раз спалахувати конфлікти, симпатії, образи, інтерес чи навіть пристрасть.
Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.
2 червня 2011 року став днем народження Дня відмови від надмірностей у їжі (Дня здорового харчування).
влажность:
давление:
ветер: