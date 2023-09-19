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19.09.2023  19:37   Дмитро Колонєй

Вдарив ножем трупу у око: подробиці подвійного вбивства у Харкові від прокуратури

Рецидивіста затримали та оголосили підозру у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру  рецидивіст, якиймав не зняту і не погашену судимість,18 вересня 2023 року перебував вдома разом зі своїми знайомими, де всі вони вживали спиртне. Невдовзі  чоловіки почали сваритись між собою. 
 
Зловмисник почав бити свого знайомого посудом, а потім стягнув потерпілого на підлогу та продовжив бити. Після цього він схопив ніж та наніс потерпілому 7 ударів по всьому тілу. Чоловік загинув.
 
 
Проте і на цьому вбивця не зупинився. Він пішов до іншої кімнати та цим ножем вбив й іншого свого товариша. Взявши ніж, він повернувся до першої жертви та встромив трупу ніж у око.
 
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталося подвійне вбивство.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
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