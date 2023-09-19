19.09.2023 19:37 Дмитро Колонєй

Вдарив ножем трупу у око: подробиці подвійного вбивства у Харкові від прокуратури

Рецидивіста затримали та оголосили підозру у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру рецидивіст, якиймав не зняту і не погашену судимість,18 вересня 2023 року перебував вдома разом зі своїми знайомими, де всі вони вживали спиртне. Невдовзі чоловіки почали сваритись між собою.

Читайте також: У Харкові знайдено труп зниклого безвісті молодого чоловіка

Зловмисник почав бити свого знайомого посудом, а потім стягнув потерпілого на підлогу та продовжив бити. Після цього він схопив ніж та наніс потерпілому 7 ударів по всьому тілу. Чоловік загинув.

Проте і на цьому вбивця не зупинився. Він пішов до іншої кімнати та цим ножем вбив й іншого свого товариша. Взявши ніж, він повернувся до першої жертви та встромив трупу ніж у око.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.