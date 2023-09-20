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20.09.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з представниками Канадсько-української торгової палати

Харківський міський голова Ігор Терехов провів зустріч з представниками Канадсько-української торгової палати в рамках форуму «Kharkiv: Restart», який відбувся 19 вересня у Києві.

 
Під час зустрічі сторони обговорили майбутню співпрацю та досвід реалізації проєктів Канадсько-українською торговою палатою в Україні під час повномасштабної війни, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов зазначив, що місто зацікавлене розвивати торговельні відносини з Канадою та покращувати умови ведення бізнесу в Харкові.
 
«З нашого боку, ми гарантуємо повну доброчесність. Більше того, ми вже маємо конкретні проєкти та напрацювання, якими готові поділитися з інвесторами. Я розумію, що є ризик вкладати гроші в Харків, але ми впевнені в нашій перемозі, тому, повірте, інвестори отримають свою вигоду та прибуток», - зазначив Ігор Терехов.
 
Віце-президент Канадсько-української торгової палати, керуючий партнер та президент ПрАТ «Торонто-Київ» Юрій Кривошея зазначив, що Канада очолює рейтинг країн з найкращою репутацією та зацікавлена брати участь у відновленні Харкова.
 
«Щодо ризиків, то ми не хочемо чекати - ми хочемо працювати вже зараз. Є конкретні кейси, які нам вдалося реалізувати в Україні. Тим більше, що немає таких сегментів, які не потребують інвестицій, тому можливості можна знайти всюди», - зазначив він.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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