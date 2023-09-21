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21.09.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Окупанти знову гатять по енергетичних об’єктах Харківщини

Енергетики констатують, що загарбники зробили першу за останні пів року атаку на енергосистему Харківщини та інших регіонів України.


Окупанти знову гатять по енергетичних об’єктах Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НЕК «Укренерго», через  наслідки ворожої атаки вперше за 6 місяців є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. 
Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в
  • Рівненській,
  • Житомирській,
  • Київській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській областях.
Триває відновлення живлення споживачів. 
 
Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. 
 
Енергетики загачають, що зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Але прохають користуватися перевіреними джерелами інформації.
 
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
 
У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок 19 вересня. 
 
Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації.
 
 
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків, україна
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