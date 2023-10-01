01.10.2023 09:38 Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів на Харківщині спалахнули чотири пожежі

Минулої доби рятувальники 30 разів виїжджали на гасіння пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежі наслідок обстрідлів сталися у місті Харків, селищі Козача Лопань та населених пунктах Харківського району.

Протягом доби на Харківщині зафіксовано 4 пожежі від ворожих обстрілів.



Близько 11:00 ворожа артилерія обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району, зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га. Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння.



Близько 13:00 окупанти вдарили по центральній частині прикордонного селища Козача Лопань, загорілось сміття на площі 10 кв.м. Вогонь ліквідували рятувальники 63-го ДПРП о 14:18.



Подібним чином, близько 20:00, вороги спричинили пожежу сухої трави у с. Глушківка Куп’янського району. Там площа горіння склала 500 кв.м. О 21:20 рятувальники 44-ї ДПРЧ ліквідували вогонь.



Вже 1 жовтня, о 01:00, росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському районі Харкова. На щастя обійшлось без постраждалих.



Загалом протягом доби з 30 вересня по 1 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, з яких:

30 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

2 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

22 із 30 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 2 з них спричинили ворожі обстріли, решту – люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.