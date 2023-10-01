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01.10.2023  09:13   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби ворог активно обстрілював населені пункти в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах, використовуючи артилерію, міномети та інше важке озброєння.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, обстрілів зазнали:

  • село Козача Лопань Харківського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа;
  • село Басове Богодухівського району. Обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди;
  • село Кіндрашівка Куп'янського району. Через обстріли горіла суха трава в полі.
  • село Глушківка Куп'янського району. Через обстріли горіла суха трава в полі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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