01.10.2023 09:13 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби ворог активно обстрілював населені пункти в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах, використовуючи артилерію, міномети та інше важке озброєння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. Зокрема, обстрілів зазнали:

село Козача Лопань Харківського району. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 2 господарчі споруди, паркан та сарай, сталася пожежа;

село Басове Богодухівського району. Обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди;

село Кіндрашівка Куп'янського району. Через обстріли горіла суха трава в полі.

село Глушківка Куп'янського району. Через обстріли горіла суха трава в полі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.