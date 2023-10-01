Ракетний обстріл Харкова: що відомо

Близько першої години ночі 1 жовтня окупанти завдали три ракетних удари по Харкову.
Подробиці "прильотів" розповіли в ХОВА, передає РЕДПОСТ.
«Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару по м. Харків.
Зафіксовані "прильоти" 3 ракет, попередньо С-300, по території цивільного підприємства, сталася пожежа», – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що росіяни завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. На щастя обійшлось без постраждалих.
Подальша інформація уточнюється.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 вересня 2023 року.
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