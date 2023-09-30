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30.09.2023  20:23   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли сім мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населений пункт Харківщини: Леміщине. 
  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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