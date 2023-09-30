Окупанти обстріляли сім мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 30 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 вересня 2023 року.
Комментариев: 0
Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
Перший осінній місяць прощається з Харковом по-справжньому літньою погодою. Без опадів.
У день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають День усиновлення.
влажность:
давление:
ветер: