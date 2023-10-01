01.10.2023 07:30 Рита Парфенова

1 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.





Православна церква завжди святкувала Праздник Покрови Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії 14 жовтня. Проте цього року, у зв'язку із переходом Православної церкви України на новий юліанський календар, дата свята змістилася на 13 днів раніше. Таким чином, у 2023 році Праздник Покрови Пресвятої Богородиці будуть святкувати 1 жовтня.



В Україні в свято Покрови відзначають День захисників та захисниць України, і моляться за їх покровительство Богородиці.



У 2014 році в українському календарі з'явився День захисника України замість скасованого радянського 23 лютого. Наступного року його зробили вихідним днем, а у серпні 2021-го перейменували на День захисників та захисниць України. Це зроблено для того, щоб висвітлення ролі військовослужбовців у захисті України було ґендерно збалансованим.



Датою святкування біло обране 14 жовтня – у свято Покрова Пресвятої Богородиці. Мати Божа вважалася захисницею та покровителькою запорізьких козаків, і українське військо історично вшановувалося на Покрова.



З 2023 року День захисників та захисниць України відзначатиметься 1 жовтня. Рівно о 9:00 ранку уся країна хвилиною мовчання вшановуватиме пам'ять наших героїв, що загинули в боях з російськими загарбниками.



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Також 1 живтня відзначатимеиться День українського козацтва. У сучасній Україні свято започатковане з 1999 року у свято Покрови.



Козацтво відіграло важливу роль у становленні української державності та національної ідеї у суспільстві. Воно дозволило вижити українцям за умов відсутності власної держави та за часів тотального знищення всього самобутнього. Козаками ставали вільні люди, які прагнули захищати Батьківщину від ворогів.



Цікаво, що Запорізьку Січ прийнято вважати першим демократичним об’єднанням у світі. Усі питання щодо життя, побуту та діяльності козаки вирішували на загальних зборах-раді шляхом голосування. Також Січ по праву вважають першою повноцінною політичною освітою на території сучасної України. Січ мала всі ознаки республіки, була повністю незалежною, і більшість європейських країн намагалися налагодити з нею дипломатичні зв’язки.



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Традиційно 1 жовтня в Україні святкують День ветерана. Свято з’явилося у 1994 році з подачі президента (на той час — Леонід Кучма).



У сучасному розумінні поняття «ветеран» не сильно відрізняється від уявлень, які вкладалися в нього з найдавніших часів. Вперше ще в античному Римі ветеранами почали називати військових, за плечима яких було понад 20 років служби. Повага до солдатів з боку держави була настільки великою, що їх наділяли земельними ділянками або давали солідну грошову винагороду.



У сучасній Україні є ветерани, які пройшли Другу світову війну, а також ветерани Антитерористичної операції, які боронили цілісність України та з 2014 року намагалися повернути окупований Донбас.



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У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.



На офіційному рівні День вчителя в Україні почали відзначати ще 1980 року, після здобуття незалежності його дату встановлено відповідним Указом Президента України від 1994 року.



Оскільки він завжди є вихідним днем, всі вітальні заходи відбуваються напередодні в п'ятницю. Напередодні свята у школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «день самоврядування», коли учні дають змогу відпочити своїм вчителям та самі проводять уроки.



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У першу неділю жовтня відзначається День територіальної оборони України. Свято було започатковано у 2020 році, враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки та оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.



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щЕ У перший день жовтня відзначається одразу кілька міжнародних свят.



З ініціативи ООН 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Метою Дня є привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку, а також можливості поліпшення якості їх життя. До речі, дату обрано невипадково: існує думка, що літній вік - це золотий час, а осінь теж називають золотою часом.



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День музики було затверджено Міжнародною радою ЮНЕСКО з музики 1983 року та вважається професійним святом усіх музикантів, керівників оркестрів, працівників філармоній та музикознавців. І звичайно, свято відзначається концертними програмами, звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури.



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1 жовтня відзначають Всесвітній вегетаріанський день. Вегетаріанство у своєму сучасному вигляді зародилося в Англії, де в 1847 було засновано перше вегетаріанське суспільство (в самій Англії вегетаріанство набуло поширення під впливом буддизму, з яким англійські колонізатори познайомилися в Індії). Англія і є країною, де найбільше прибічників вегетаріанської дієти – 6% населення цієї країни не вживають м'яса.



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День саке був заснований Центральними зборами профспілки виноробів Японії в 1978 році як професійне свято. Невипадково було обрано і день 1 жовтня: на початок жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік виноробства.

Прикмети дня

Покров день у народі вважався важливим святом, обов'язково йшли до храму всією сім'єю – помолитися Пресвятій Богородиці, попросити її про благополуччя.



Як і більшість церковних свят, цього дня не прийнято працювати, займатися домашніми справами. Не можна шити, вишивати.



За старих часів з Покрова починався час весіль. Дівчата цього дня ходили до церкви молитися, щоби Господь послав їм добрих наречених. Казали: яка з дівчат раніше цього дня свічку у церкві поставить, та й заміж раніше вийде.



Свято здавна пов'язували з початком зими і присвячували йому приказки: "На Покров земля снігом покривається, морозом одягається", "На Покров до обіду - осінь, а після обіду - зима-зима".

Що не можна робити на Покрову

Як і будь-яке інше велике свято, на Покров Пресвятої Богородиці є низка заборон:

заборонено сваритися і злословити;

не можна займатися важкою працею, прати, прибирати, різати, шити, в'язати, вишивати;

не слід давати порожні обіцянки – це невдачі; не можна напиватися.

На Покрову також не слід вдаватися до зневіри і зневіри — слід дякувати Господу і Богородиці за все, що маєш.

Також цього дня

У 1648 році козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.



1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.



1869 – у Відні випущено перші поштові листівки.



1884 – на Вашингтонській конференції ухвалено рішення про введення по всій Землі поясного часу.



1931 – почав працювати Харківський тракторний завод. Першою продукцією заводу були колісні трактори потужністю 30 кінських сил із гасовим двигуном. Для робітників заводу одночасно з пуском підприємства збудували селище ХТЗ.



1943 – народився Жан-Жак Анно, французький кінорежисер («Ім'я троянди», «Ведмідь», «Коханець»).



1947 – народився Дейв Арнесон, один з творців настільної гри Dungeons & Dragons, піонер рольових відеоігор.



1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.



1960 – на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».



1971 – у Флориді (США) відкрилося найбільше у світі місце розваг – Дісней-Уорлд.

Іменини відзначають:

Аріна, Ірина, Михайло, Софія, Тереза.