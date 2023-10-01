Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Діловий настрій сьогодні навряд чи відвідає Овнов, і було б розумніше не намагатися стрибнути вище за голову, а присвятити день тим приємним речам, на які раніше не вистачало часу.
У будь-яких суперечках та конфліктах дня Тільці схильні посідати місце миротворців. Заняття гідне, але слідкуйте за тим, щоб негатив оточуючих у результаті не обрушився на вас самих.
Наслідувати суворий план, а тим більше діяти за вказівкою інших – такий розвиток подій викликає у Близнюків відторгнення. Отже, єдиний вихід: побудувати день так, щоб займатися тим, що викликає інтерес.
Ракам сьогодні захочеться відчути себе частиною колективу. І не дарма: на думку зірок, товариськість допоможе їм просунутися вперед соціальними або кар'єрними сходами.
У якийсь момент дня Лев має прийняти рішення, яке серйозно позначиться на їхньому майбутньому. І прислів'я «Сім разів відміряй, один відріж» має стати девізом Львів на сьогодні.
Які б перешкоди не зустрічалися на шляху Дів цього дня, – рахуйте до десяти, повторюйте як мантру «Спокій, тільки спокій», але тільки не піддавайтеся гніву. Краще відпустити ситуацію, вдавши, що нічого не було.
Сьогодні в житті Терезів може з'явитися людина, з якою вони не бачилися багато років, виникнути пропозиція про нову роботу чи шанс вирушити у подорож. Новини або несподівані події внесуть у життя Терезів різноманітність.
Завдяки своїм амбіціям та цілеспрямованості Скорпіон чудово впорається з будь-яким дорученим йому фронтом робіт. Єдине, чим йому займатися не варто – це творчість. Будь-які експерименти у цій сфері виявляться малоефективними.
Висловлювання Стрільців можуть бути зрозумілі навколишніми, тому зірки раджу їм скоротити спілкування до необхідного мінімуму. Самотність прикрасить улюблена книга або перегляд серіалу.
Козерогам зірки радять тримати руку на пульсі. Тільки контролюючи ситуацію, він зможе досягати поставленої мети. Однак, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими, йому варто бути гнучкішим у спілкуванні.
Водолій можуть відчувати невпевненість у відповідальних справах, а також під час ухвалення рішень. Зоряна порада: або зусиллям волі впоратися із сумнівами, або з усіх спірних питань радитися з оточуючими.
Схоже, що інтуїція Риб сьогодні взяла вихідний. Тільки логіка, точний розрахунок та досконале розуміння того, що вони роблять, можуть гарантувати їм потрібний результат.
Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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