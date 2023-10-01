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01.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря: вночі 9-11° тепла, вдень 25-27°.

Народні прикмети

  • Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз; якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати – "сльота стоятиме".
  • Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде не скоро.
  • Якщо бур’яни у полі високі, то зима буде сніжною.
  • Теплий жовтень обіцяє морозну зиму.
  • Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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