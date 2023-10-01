01.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

1 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря: вночі 9-11° тепла, вдень 25-27°.

Народні прикмети

Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз; якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі й чекати – "сльота стоятиме".

Якщо листя на березі не опало, то сніг випаде не скоро.

Якщо бур’яни у полі високі, то зима буде сніжною.

Теплий жовтень обіцяє морозну зиму.

Яка погода 1 жовтня, така буде й 1 квітня.