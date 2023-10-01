Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня

Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
1 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря: вночі 9-11° тепла, вдень 25-27°.
Сьогодні емоції врівноважуються логікою, а отже, день однаково гарний як для справ, пов'язаних з великими фінансами, так і для серйозних кроків в особистому житті.
Майже весь день у Харкові небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
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