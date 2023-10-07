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07.10.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Клієнти ПриватБанку скаржаться на збій у роботі фінансової установи: в чому причина

Люди скаржаться на відсутність можливості зробити деякі фінансові операції.

 
Про це клієнти банку повідомляють на офіційній сторінці ПриватБанку у Фейсбук, передає РЕДПОСТ.
 
Зокрема, клієнт під ніком Роман Павлів зазначає, що «мінімум годину не працює термінал ПриватБанку».
 
 
У свою чергу Артем Коновалов підтвердив перше питання щодо складнощів у використанні терміналу.
 
 
Також ще один клієнт фінансової установи повідомив, що не може скористатися сайтом банку та додатком Приват24.
 
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У прес-службі ПриватБанку кореспонденту РЕДПОСТ повідомили, що наразі постерігаються складнощі під час оплат в торгових точках за допомогою pos-терміналів. 
 
«Приносимо вибачення за незручності. Наші фахівці вже займаються вирішенням питання»,- зазначили у ПриватБанку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ПриватБанк повідомляв про перебої у роботі сервісів банку.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк
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