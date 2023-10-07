07.10.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Клієнти ПриватБанку скаржаться на збій у роботі фінансової установи: в чому причина

Люди скаржаться на відсутність можливості зробити деякі фінансові операції.

Про це клієнти банку повідомляють на офіційній сторінці ПриватБанку у Фейсбук, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, клієнт під ніком Роман Павлів зазначає, що «мінімум годину не працює термінал ПриватБанку».

У свою чергу Артем Коновалов підтвердив перше питання щодо складнощів у використанні терміналу.

Також ще один клієнт фінансової установи повідомив, що не може скористатися сайтом банку та додатком Приват24.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У прес-службі ПриватБанку кореспонденту РЕДПОСТ повідомили, що наразі постерігаються складнощі під час оплат в торгових точках за допомогою pos-терміналів.

«Приносимо вибачення за незручності. Наші фахівці вже займаються вирішенням питання»,- зазначили у ПриватБанку.