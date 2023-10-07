Клієнти ПриватБанку скаржаться на збій у роботі фінансової установи: в чому причина

Люди скаржаться на відсутність можливості зробити деякі фінансові операції.
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Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.
Сьогодні в Україні та по всьому світу відзначається День "Ти для мене важливий".
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