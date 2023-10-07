07.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Ідентифіковано 48 загиблих через ракетний удар по селу Гроза на Харківщині

Фахівці продовжують виконувати роботи зі встановлення осіб загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по селу Гроза Куп'янського району.

Фото: Сергій Болвінов

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Ідентифікували вже 48 загиблих з села Гроза. Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК шістнадцяти родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE».

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Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів - ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог здійснив обстріл села Гроза Куп'янського району 5 жовтня о 13.24.