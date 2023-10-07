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07.10.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 6 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1065 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.
  • 2.  Економіст – 20 000 грн.
  • 3. Державний аудитор – 17 000 грн.
  • 4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 16900 грн.
  • 5. Службовець на складі (комірник) – 16 800 грн.
  • 6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн.
  • 7. Електромеханік – 13910 грн.
  • 8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12600 грн.
  • 9. Сестра медична (медичний брат) – 12000 грн.
  • 10. Бетоняр – 10 000 грн.
 
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.  
 
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З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  вакансії, харків
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