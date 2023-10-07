07.10.2023 15:50 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 6 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1065 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.
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2. Економіст – 20 000 грн.
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3. Державний аудитор – 17 000 грн.
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4. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 16900 грн.
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5. Службовець на складі (комірник) – 16 800 грн.
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6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн.
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7. Електромеханік – 13910 грн.
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8. Інженер з охорони навколишнього середовища – 12600 грн.
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9. Сестра медична (медичний брат) – 12000 грн.
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10. Бетоняр – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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