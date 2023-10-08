    
Главная Новини Харкова Суспільство Померла українська співачка Ніна Матвієнко
08.10.2023  13:26   Рита Парфенова

Померла українська співачка Ніна Матвієнко

На 76-му році життя померла співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко.

На 76-му році життя померла співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко.

Про смерть видатної української співачки та народної артистки України Ніни Матвієнко повідомила її дочка Тоня, передає РЕДПОСТ.

«Мама померла…», – написала вона в своєму Facebook. Ніні Матвієнко на момент смерті було 75 років. Причина її смерті наразі залишається невідомою.

Народилася Ніна Матвієнко 10 жовтня 1947 року на Житомирщині у багатодітній родині. У 1968 році вона закінчила вокальну студію при хорі імені Верьовки і стала його солісткою.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

За свою творчість вона отримала низку високих нагород, зокрема, звання заслуженої артистки України у 1978 році, народної артистки України у 1985 році, Шевченківську премію у 1988 році, і звання Героя України у 2006 році.

У її репертуарі переважають українські народні пісні різних жанрів, і вона виступала не тільки в Україні, але і у численних країнах світу, включаючи Канаду, США, Мексику, Чехію, Польщу, Фінляндію, Корею, Францію та інші.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що 3 жовтня помер голова Об'єднання організацій роботодавців Харківщини, члена виконавчог комітету Харківської міської ради Леонід Рубаненко.

Источник:   Facebook: Тоня Матвієнко
 Тэги:  некролог, ніна матвієнко
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 Суспільство Ігор Терехов висловлює співчуття рідним Леоніда Рубаненка 02.09 Суспільство У Харкові зупинилося серце відомого актора, музиканта та волонтера Михайла Кабанова 19.07 Суспільство Помер герой-ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 