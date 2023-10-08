08.10.2023 13:26 Рита Парфенова

Померла українська співачка Ніна Матвієнко

На 76-му році життя померла співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко.

Про смерть видатної української співачки та народної артистки України Ніни Матвієнко повідомила її дочка Тоня, передає РЕДПОСТ.



«Мама померла…», – написала вона в своєму Facebook. Ніні Матвієнко на момент смерті було 75 років. Причина її смерті наразі залишається невідомою.



Народилася Ніна Матвієнко 10 жовтня 1947 року на Житомирщині у багатодітній родині. У 1968 році вона закінчила вокальну студію при хорі імені Верьовки і стала його солісткою.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

За свою творчість вона отримала низку високих нагород, зокрема, звання заслуженої артистки України у 1978 році, народної артистки України у 1985 році, Шевченківську премію у 1988 році, і звання Героя України у 2006 році.

У її репертуарі переважають українські народні пісні різних жанрів, і вона виступала не тільки в Україні, але і у численних країнах світу, включаючи Канаду, США, Мексику, Чехію, Польщу, Фінляндію, Корею, Францію та інші.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що 3 жовтня помер голова Об'єднання організацій роботодавців Харківщини, члена виконавчог комітету Харківської міської ради Леонід Рубаненко.