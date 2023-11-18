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18.11.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 17 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,9 га території, з них 753 м за допомогою машин механізованого розмінування, 5,4 км ліній електропередач, 300 м автодоріг, 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 58 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 71 одиниці техніки.
 
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4129 га території 286 км автомобільних доріг, 2912 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 256 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 17 по 18 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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