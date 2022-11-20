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20.11.2022  18:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 20.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генштаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка  Харківської області.
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на  Луганщині та Берестове Донецької області.
 
За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.
 
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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