Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 20.11.2022 щодо російського вторгнення.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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