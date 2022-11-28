Харків на ранок 28 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 листопада 2022 року пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 листопада.
Загалом за добу з 27 по 28 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, за добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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