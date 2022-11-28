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28.11.2022  08:39   Рита Парфенова

Харків на ранок 28 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 листопада 2022 року пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 листопада.

Загалом за добу з 27 по 28 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – на чергування;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної  і технічної води.

Нагадаємо, за добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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