28.11.2022 08:39 Рита Парфенова

Харків на ранок 28 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 27 по 28 листопада 2022 року пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 листопада.

Загалом за добу з 27 по 28 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 188 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, за добу з 27 по 28 листопада ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківської області.