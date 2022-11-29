29.11.2022 07:30 Рита Парфенова

29 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

29 листопада за народним календарем відзначається Матвіїв день.





Цей день завжди припадав на початок Різдвяного посту, проте, незважаючи на це, звичаєм цього дня були походи у гості. Столи накривалися скромні та пісні, особливо якщо день випадав на найсуворіші дні посту – середу та п'ятницю, але все це компенсувалося задушевними розмовами.



У деяких регіонах країни такі походи в гості називалися Матвіївськими посиденьками. Наші предки говорили: «Худ Матвій, коли не почастував гостей».



Алкогольні напої на таких посиденьках до столу не подавалися, проте їх замінював гарячий збитень, що було дуже за погодою. Рецептів збитня було безліч, однак у всіх їх одним з основних інгредієнтів був мед. Як інші добавки виступали різні спеції на кшталт кориці, лаврового листа, гвоздики, дикорослих цілющих трав (материни, звіробою, чебрецю, м'яти).



Якщо у цей день гості були небажаними, то після їхнього відходу треба було протерти всі дзеркала, а також помити вхідні двері та підлогу. Якщо це зробити одразу, поки «слід не остиг» – більше такі гості прийти не мали. А якщо, навпаки, на когось дуже чекали, а він усе не приходив - треба було встромити шпильку зверху в ручку віника і поставити його біля вхідних дверей. Це просте чаклунство мало змусити запізнілу людину поквапитися.



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29 листопада відзначається День солідарності із палестинським народом.



Цього дня у 1947 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про поділ Палестини на арабську та єврейську держави.



Святкування цієї події переросло у зіткнення між арабами та євреями. На той час у Палестині арабів проживало майже вдвічі більше євреїв. Конфлікт між двома громадами загострювався через майбутнє переселення до Палестини євреїв із європейських та інших країн.



14 травня 1948 року, за один день до закінчення британського мандату на Палестину, Давид Бен-Гуріон проголосив створення незалежної єврейської держави на території, виділеній згідно з планом ООН. Вже наступного дня Ліга арабських держав оголосила Ізраїлю війну і одразу п'ять арабських держав (Сирія, Єгипет, Ліван, Ірак та Трансіорданія) напали на нову країну, розпочавши тим самим Першу арабо-ізраїльську війну, яка називається в Ізраїлі «Війною за незалежність».



1977 року Генеральна Асамблея ухвалила щорічно відзначати 29 листопада як Міжнародний день солідарності з палестинським народом.

Також цього дня

1797 року народився Гаетано Доніцетті, італійський композитор («Любовний напій», «Лючія ді Ламмермур»).



1802 – народився Вільгельм Гауф, німецький письменник-казкар, автор «Маленького Борошна».



1825 – народився Жан Мартен Шарко, французький лікар-психіатр, вчитель Зигмунда Фрейда, спеціаліст з неврологічним хворобам, засновник нового вчення про психогенну природу істерії та автор однойменного душа.



1899 – засновано футбольний клуб «Барселона». Іспанський футбольний клуб "Барселона" (відомий також як "Барса") - каталонський футбольний клуб з однойменного міста, одна з найкращих футбольних команд Іспанії та світу.



1929 – американський пілот Річард Берд першим здійснив переліт через Південний полюс Землі. У 1926 році йому підкорився Північний полюс.



1959 - телеглядачі вперше отримали можливість бачити церемонію нагородження музичною премією "Греммі" на ТБ.



1994 – ВР України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічної різноманітності, підписану 11 червня 1992 року у Ріо-де-Жанейро.



1999 – з метою впровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було ухвалено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербовий друк Президента України, Булава Президента України.



2009 – у Швейцарії відбувся референдум, результатом якого стала заборона будівництва мінаретів.

Іменини відзначають

Матвій, Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Михайло, Микола, Феодор.