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29.11.2022  08:27   Рита Парфенова

Ворог намагається утриматися під Куп’янськом

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

война в Украине

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

 

У Генштабі додали, що за добу з 28 по 29 листопада російські військові обстріляли 12 населених пунктів Харківської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Бударки,
  • Чугунівка,
  • Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

  • Бологівка,
  • Кам’янка,
  • Куп’янськ,
  • Табаївка,
  • Крохмальне,
  • Берестове.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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