29.11.2022 08:27 Рита Парфенова

Ворог намагається утриматися під Куп’янськом

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі додали, що за добу з 28 по 29 листопада російські військові обстріляли 12 населених пунктів Харківської області.



На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:

Стрілеча,

Стариця,

Огірцеве,

Бударки,

Чугунівка,

Амбарне.

На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:

Бологівка,

Кам’янка,

Куп’янськ,

Табаївка,

Крохмальне,

Берестове.

Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.