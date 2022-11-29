Ворог намагається утриматися під Куп’янськом

Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Генштабі додали, що за добу з 28 по 29 листопада російські військові обстріляли 12 населених пунктів Харківської області.
На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів:
Нагадаємо, правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару військовими рф по Куп’янському району.
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У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
29 листопада за народним календарем відзначається Матвіїв день.
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