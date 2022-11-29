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29.11.2022  08:48   Рита Парфенова

О третій годині ночі на пожежі під Харковом загинув господар

Тіло 74-летнього чоловіка знайшли у задимленому коридорі оселі.

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29 листопада о 2:51 у Харківському районі з причини, не пов’язаної з військовими діями, сталась пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік, повідомляє РЕДПОСТ.

На місці події у селі Манченки на вілиці Садовій, 13 працювали рятувальники 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го відділення на автоцистерні.

У приватному будинку горіли дах будинку та домашні речі. Площа пожежі склала 50 кв.м. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі.

О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 28 по 29 листопада 2022 року зафіксовано три пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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