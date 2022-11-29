29.11.2022 12:44 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 29 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 29 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 25 легкових авто;

«Рава-Руська» - 10 легкових авто;

«Краківець» - 30 легкових авто;

«Шегині» - 30 легкових авто, 80 пішоходів;

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 10 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 20 легкових авто.

За добу 28 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 65 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 32 тисячі осіб. 21 тисяча з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 33 тисячі осіб, 30 тисяч з них – наші співвітчизники.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.