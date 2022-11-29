29.11.2022 12:16 Рита Парфенова

Жителька Харківщині доносила окупантам на односельців

У селі Іванівка Чугуївського району місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами.





Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.



Так, у приміщенні сільської ради 46-річна жнка роздавала гуманітарну допомогу та поширювала серед односельчан газети з російською пропагандою.



Крім того, окупанти запропонували колаборантці бути «представником» мікродільниці. Використовуючи «повноваження», надані окупантами, жінка збирала відомості про односельців та передавала їх російським представникам.



Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).



Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Нагадаємо, прокуратура передала до суду справу щодо «координаторки» гуманітарного штабу, яка працювала на російську партію