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29.11.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік вкрав речі у жінки

До правоохоронців звернулася мешканка села Мосьпанове.

Вкрав речі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.
 
Повідомляється, що до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки села Мосьпанове.
 
Заявниця повідомила, що невідома особа скоїла крадіжку її особистих речей, які знаходились в неї дома.
 
По гарячих слідах встановлено особу, яка здійснила крадіжку, ним виявились 57-річний мешканець села Мосьпанове, який з метою особистого збагачення викрав речи заявниці.
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у Харківській області ексгумували тіла дітей та дорослих.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  криминал, харьков
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