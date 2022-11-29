29.11.2022 12:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік вкрав речі у жінки
До правоохоронців звернулася мешканка села Мосьпанове.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.
Повідомляється, що до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки села Мосьпанове.
Заявниця повідомила, що невідома особа скоїла крадіжку її особистих речей, які знаходились в неї дома.
По гарячих слідах встановлено особу, яка здійснила крадіжку, ним виявились 57-річний мешканець села Мосьпанове, який з метою особистого збагачення викрав речи заявниці.
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Харківській області ексгумували
тіла дітей та дорослих.
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