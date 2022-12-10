10.12.2022 13:03 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 10 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 10 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 50 легковиків;

«Угринів» - 60 легковиків;

«Рава-Руська» - 70 легковиків;

«Грушів» - 60 легковиків, 4 автобуси;

«Краківець» - 40 легковиків, 2 автобуси;

«Шегині» - 60 легковиків, 4 автобуси, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 40 легковиків.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 35 легковиків;

«Ужгород» - 40 легковиків, 2 автобуси.

Угорщина:

«Тиса» - 25 легковиків, 2 автобуси;

«Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 50 легковиків;

«Красноїльськ» - 5 легковиків.

Нагадаємо, невдовзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.