Ситуація з виїздом із України 10 грудня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 10 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, невдовзі на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів.
Комментариев: 0
Успіх чекає на тих, хто схильний до ясності у всьому, починаючи від думок у голові і закінчуючи відносинами з близькими людьми.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці - без опадів. Удень піде дощ і продовжиться до пізнього вечора.
Сьогодні відзначають День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу, День Нобеля.
влажность:
давление:
ветер: