10.12.2022 12:25 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 16 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 547 осіб. Одужало 307 193 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1098 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 6 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по 2 - в Богодухівському та Лозівському, по 1 - у Куп’янському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 грудня.