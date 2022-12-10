Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 16 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 547 осіб. Одужало 307 193 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1098 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 6 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по 2 - в Богодухівському та Лозівському, по 1 - у Куп’янському та Чугуївському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 грудня.
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