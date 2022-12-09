09.12.2022 10:33 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 531 особи. Одужало 307 171 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1104 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по 2 - в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському, - у Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 грудня.