Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 531 особи. Одужало 307 171 особа, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1104 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 11 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результати зареєстровано у Красноградському, по 2 - в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському, - у Куп’янському районах області.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 грудня.
Комментариев: 0
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дощ зі снігом, який після обіду повинен послабшати, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ.
Щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.
влажность:
давление:
ветер: