10.12.2022 11:39 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 грудня: зведення ХОВА

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.



РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.



В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях.

В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих.



Нагадаємо, у Харківській області протягом доби з 9 по 10 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів.