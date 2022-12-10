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10.12.2022  11:39   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 10 грудня: зведення ХОВА

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.


РЕДПОСТ

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.

В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях.

В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, у Харківській області протягом доби з 9 по 10 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 17 населених пунктів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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