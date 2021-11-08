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08.11.2021  20:54   Дмитрий Колоней

Харьковские дети-спортсмены награждены президентскими стипендиями

Дети-спортсмены с инвалидностью Харьковщины и их тренеры будут получать президентские стипендии.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Президент Ураины  Владимир Зеленский назначил 89 стипендий детям-спортсменам и 43 стипендии тренерам. Среди стипендиатов – представители Харьковской области:
  • Беляева Дарья Сергеевна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
  • Давыдова Александра Владимировна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по голболу;
  • Калмыкова Валерия Алексеевна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
  • Карасиченко Андрей Вадимович – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;
  • Невольниченко Кристина Александровна – серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по спортивному ориентированию;
  • Савченко Иван Александрович – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по спортивному ориентированию;
  • Семенихин Даниил Сергеевич – серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;
  • Солодовник Полина Валерьевна, – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
  • Бондаренко Владимир Иванович  и Зергалидзе Андрей Юрьевич – тренеры чемпионов.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские ученики стали стипендиатами Президента Украины: Эвелина Талебзадех, Анастасия Мастерова, София Василенко, Марина Довгаль, Дарья Ярмак, Илья Демиденко, Игорь Мичурин и  Максим Обозный.
 
Тэги:  награждение, харьков, спорт
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