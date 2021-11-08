08.11.2021 20:54 Дмитрий Колоней
Харьковские дети-спортсмены награждены президентскими стипендиями
Дети-спортсмены с инвалидностью Харьковщины и их тренеры будут получать президентские стипендии.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, Президент Ураины Владимир Зеленский назначил 89 стипендий детям-спортсменам и 43 стипендии тренерам. Среди стипендиатов – представители Харьковской области:
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Беляева Дарья Сергеевна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
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Давыдова Александра Владимировна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по голболу;
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Калмыкова Валерия Алексеевна – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
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Карасиченко Андрей Вадимович – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;
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Невольниченко Кристина Александровна – серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по спортивному ориентированию;
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Савченко Иван Александрович – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по спортивному ориентированию;
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Семенихин Даниил Сергеевич – серебряный призер всеукраинских спортивных соревнований по плаванию;
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Солодовник Полина Валерьевна, – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по баскетболу;
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Бондаренко Владимир Иванович и Зергалидзе Андрей Юрьевич – тренеры чемпионов.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские ученики стали стипендиатами
Президента Украины: Эвелина Талебзадех, Анастасия Мастерова, София Василенко, Марина Довгаль, Дарья Ярмак, Илья Демиденко, Игорь Мичурин и Максим Обозный.
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