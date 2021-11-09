09.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 9 ноября

После непродолжительного прояснения утром небо снова затянет тучами на весь день. Днем без существенных осадков.





Накануне прогнозируемого синоптиками похолодания ожидается теплая для ноября погода, среднесуточная температура будет на несколько градусов выше нормы. А в ночь на среду столбик термометра опустится ниже нуля. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+7°C (ощущается как +0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца остается низкой. Ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если утром на ветках деревьев лежит иней – будет мороз, а если стелется туман – оттепель не за горами.